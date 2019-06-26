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شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟ اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا
كتب ــ سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة النقل العام، فتح منافذ لبيع الاشتراكات الجديدة الخاصة بخطوط بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يبدأ تشغيلها بالتزامن مع بدء البطولة الأفريقية، الجمعة المقبلة.

 ويوضح "اليوم السابع" أهم المعلومات عن اشتراك بطولة إفريقيا وكيفية الاشتراك وقيمته وأماكن توزيعه:-
 

  - الاشتراكات الجديدة مخفضة بنسبة كبيرة للجمهور

 وتعفى ركاب الخطوط الجديدة طوال فترة البطولة 

 - تكلفة الاشتراك 75 جنيها بدلا من 190 جنيها

 الاشتراك متاح للجميع "مصريين أو أجانب"-

 - ستعمل الاشتراكات طوال مدة البطولة على جميع الخطوط التى تمر على استادات "القاهرة، الدفاع الجوى، السلام" 

 - يمكن الحصول على الاشتراك الجديد من 5 منافذ وهى:

  مكتب الاشتراكات بموقف العباسية

 مكتب الاشتراكات بموقف المظلات 

 مكتب ناظر المحطة بموقف العتبة 

 مكتب ناظر المحطة فى موقف المنيب

 مكتب ناظر المحطة فى موقف عبد المنعم رياض 


هيئة النقل العام

النقل العام

بطولة افريقيا

كاس الامم الأفريقية

اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا

اليوم السابع بلس

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