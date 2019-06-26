شاهد بالفيديو .. فرحة المواطنين فى المحافظات بهدفى مصر فى الشوط الأول

عادل ضرة وهيثم البدرى ومصطفى عادل ومحمد فتحى وإبراهيم سالم ومحمد طارق وصبرى غانم وسيد فلاح وحسن مشالى

اشتعلت المقاهي ،والكافيهات بمحافظة أسيوط بالأفراح والهتافات بعد هدفى المنتخب والذي أحرزه محمد صلاح وذلك في المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية في بطولة الامم الافريقية التي تقام في استاد القاهرة الدولي .

فيما عمت فرحة عارمة علي أبناء القليوبية، بعد إحراز أحمد المحمدي هدف التقدم أمام الكنغو ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر هذا العام، وخاصة بعد فوز مصر في مباراة الافتتاح على زيمبابوي بهدف نظيف وحصولها على 3 نقاط، وحرص المنتخب على مواصلة تقدمه على الفرق المشاركة.

كما سادت حالة من السعادة والفرحة على جميع ميادين ومراكز الشباب والمقاهي بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وذلك عقب إحراز الهدف الاول لأحمد المحمدى للمنتخب المصرى فى مباراة منتخب مصر مع نظيره الكونغو لى فى كأس الامم الافريقية،وسط هتافات مصر مصر .

احتفل الآلاف في شوارع ومقاهي مراكز ومدن محافظة الغربية ، بالهدف الثاني لمنتخب مصر والذي احرزة اللاعب محمد صلاح ، فيما قام الشباب والأطفال بالاحتفال بالمزامير والاعلام وسط فرحة جماهيرية كبيرة .

كما عبرت جماهير مطروح والمصطافون، عن فرحتهم الكبيرة بإحراز محمد صلاح للهدف الثاني، بعد الهدف الأول الذي أحرزه المحمدي، وسط حالة من الارتياح لمستوى المنتخب المصري.