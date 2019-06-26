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احتجاجا على التضخم الجامح..

شاهد.. الفنزويليون يرمون عملة البوليفار على الأرض أمام البنك المركزى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:46 م
شاهد.. الفنزويليون يرمون عملة البوليفار على الأرض أمام البنك المركزى الاوضاع فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن عشرات الفنزويليين تظاهروا أمام البنك المركزى الفنزويلى، احتجاجا على الأجور التى يتلقونها، ويرمون أموالهم بعملة البوليفار التى أصبحت بلا قيمة فى البلد الكاريبى.

 

وقال أحد المتظاهرين "العملة الجديدة التى تصل إلى 50.000 بوليفار، لا يمكن شراء دولار بها، هنا المال لا يستحق أى شئ".

 

وقال متظاهر آخر يدعى بورخيس "نحن نموت من الجوع، نشعر بالغضب والألم، نحن أسوأ مما كان عليه الأوروبيون فى الحرب العالمية الثانية، فنحن ليس لدينا ما يكفى لشراء الخبز".

 

وقال "النظام الفنزويلى حول الدولار كعملة وطنية، فنيكولاس مادورو الديكتاتور الذى يتحدث عن معاداة الامبرالية والحرب الاقتصادية، شرعت الدولار كعملة وطنية".

 

وفى هذا الشهر، أطلق نظام مادورو عملة البوليفار الجديدة البالغة، 10.000 و20.000 و50.000 بوليفار ، وقدر صندوق النقد الدولى أنه فى عام 2018 ، ارتفع معدل التضخم إلى 1.370.000% بينما يتوقع أن يرتفع إلى 10 ملايين% بحلول العام الحالى 2019.

 

 

الاوضاع فى فنزويلا (1)\]
 
الاوضاع فى فنزويلا (2)
الاوضاع فى فنزويلا (2)

 


فنزويلا

ازمة فنزويلا

البوليفار

مظاهرات

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