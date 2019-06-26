شاهد.. الفنزويليون يرمون عملة البوليفار على الأرض أمام البنك المركزى

وقال أحد المتظاهرين "العملة الجديدة التى تصل إلى 50.000 بوليفار، لا يمكن شراء دولار بها، هنا المال لا يستحق أى شئ".

وقال متظاهر آخر يدعى بورخيس "نحن نموت من الجوع، نشعر بالغضب والألم، نحن أسوأ مما كان عليه الأوروبيون فى الحرب العالمية الثانية، فنحن ليس لدينا ما يكفى لشراء الخبز".

وقال "النظام الفنزويلى حول الدولار كعملة وطنية، فنيكولاس مادورو الديكتاتور الذى يتحدث عن معاداة الامبرالية والحرب الاقتصادية، شرعت الدولار كعملة وطنية".

وفى هذا الشهر، أطلق نظام مادورو عملة البوليفار الجديدة البالغة، 10.000 و20.000 و50.000 بوليفار ، وقدر صندوق النقد الدولى أنه فى عام 2018 ، ارتفع معدل التضخم إلى 1.370.000% بينما يتوقع أن يرتفع إلى 10 ملايين% بحلول العام الحالى 2019.