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سلطات باريس تمنع سير أكثر من 60% من السيارات اليوم للحد من تلوث الهواء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:07 م
سلطات باريس تمنع سير أكثر من 60% من السيارات اليوم للحد من تلوث الهواء تلوث - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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قررت السلطات الفرنسية بمختلف إدارات العاصمة باريس اليوم الأربعاء، منع أكثر من 60% من السيارات من السير فى الشوارع.

 

وفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن أكثر من 4.7 مليون سيارة في منطقة باريس (من أصل 8 ملايين مركبة مسجلة في إيل دو فرانس) لن تكون قادرة على القيادة، وهذا ما يقرب من 60 ٪ من السيارات الموجودة فى إيل دو فرانس.

 

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن القرار تم اتخاذه من أجل الحد من ظاهرة التلوث الجوى الذى بات يزداد يوما تلو الآخر.

 

كما تسعى السلطات الفرنسية فى الحد من سير السيارت التى تعمل بالبنزين واستبدالها بالسيارات الكهربائية، التى لا تأثر على البيئة وبالتالى التغير المناخى.

 

ومن الإدارات التى تطبق قرار الحظر، إيل دو فرانس بأكثر وفال دي مارن وفال ديواز وسيين إت مارن، ولا شك أن منطقة سين سانت دينيس هي أكثر المناطق تضرراً ، حيث تم حظر أكثر من 70٪ من المركبات فيها.


حظر سير السيارت فى باريس

فرنسا

التلوث الهوائى فى فرنسا

باريس

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