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سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-6-2019 والعملة الأوروبية تتراجع أمام الجنيه

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:27 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 26-6-2019 والعملة الأوروبية تتراجع أمام الجنيه اليورو الأوروبى
كتبت - هبة حسام

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على عكس تعاملات الأيام الثلاثة الماضية، تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2019، بعد ارتفاع استمر 3 أيام متتالية منذ بداية الأسبوع وحتى أمس الثلاثاء.
 
 
سجل سعر اليورو بعد تراجعه اليوم، فروقا طفيفة من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.90 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع، وانخفض عن هذا السعر أيضاً فى البنك التجارى الدولى، مسجلا 18.89 جنيه للشراء، و 19.03 جنيه للبيع.
 
 
 
 
وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.94 جنيه للشراء
19.09 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.90 جنيه للشراء
19.05 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.90 جنيه للشراء
19.04 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.82 جنيه للشراء
19.12 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.89جنيه للشراء
19.03  جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91  جنيه للشراء
19.05 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.88جنيه للشراء
19.04 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

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