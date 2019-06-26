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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب أقصى شرق روسيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:10 ص
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب أقصى شرق روسيا زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقوع هزة أرضية ثانية بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر فى أقصى شرق روسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى فى منطقة كامتشاتكا، فى بيان، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "وقعت هزة أرضية بقوة 6.7 درجة مقابل الساحل الشرقى لكامشاتكا، على بعد 180 كيلومترا شرق قرية أوست-كامتشاتسك وعلى عمق 60 كيلومترا".

ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار، أو خطر ضرب أمواج مد عاتية "تسونامى" المنطقة بعد الزلزال، وضربت أمس هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة كامتشاتكا فى أقصى شرق روسيا.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار فى المحيط الهادئ، وهى عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.

 

 


زلزال فى روسيا

شبه جزيرة كامتشاتكا

المحيط الهادئ

هيئة المسح الجيولوجى الروسية

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