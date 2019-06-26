سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 12:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعيد خبراءها العسكريين الذين ساعدوا فى صيانة المعدات فى فنزويلا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:52 م
روسيا تعيد خبراءها العسكريين الذين ساعدوا فى صيانة المعدات فى فنزويلا فنزويلا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت السفارة الروسية لدى كاراكاس، أن موسكو ستقوم بإعادة الخبراء الروس من فنزويلا، الذين قدموا المساعدة الفنية في صيانة المعدات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.
 
وذكرت السفارة الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الطائرة "إيل 62" التي أقلت الفنيين الموجودين في فنزويلا خلال الأشهر الماضية ضمن المساعدة التقنية التي تقدمها روسيا بموجب الاتفاقيات في المجال العسكري التقني مع فنزويلا، ستقلع في الـ 26 يونيو من كاراكاس متوجهة إلى موسكو"، مشيرة إلى أن روسيا زودت فنزويلا بمعدات تقنية متطورة تتطلب الصيانة المناسبة.
 
وأوضحت السفارة الروسية أن الخبراء الروس دربوا الأفراد الفنزويليين الذين يشغلون هذه المعدات .. مشيرة إلى أن عمل الخبراء ضمن أجندة متفق عليها، مؤكدة أنهم سيستمرون في تقديم المساعدة مستقبلا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه سابقا من قبل الطرفين.
 
وأضافت السفارة أنه "من الجدير التأكيد على أن هذا لا يتعلق بالوجود العسكري الروسي (في فنزويلا)، بل يتعلق فقط بالوفاء بالعقود الخدمية، التي لا تؤدي لزعزعة استقرار الأوضاع".

فنزويلا

موسكو

المعدات العسكرية

السفارة الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

صور .. صلاح يحتفل بـ" اليوجا " بعد الهدف الأول له بكأس الأمم الأفريقية

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

بعد القبض على متحرش فى لوكيشن التصوير.. كواليس جديدة لفيلم Bond 25

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

صور.. مطعم أمريكى يصنع أكبر قطعة هوت دوج فى العالم للدخول فى موسوعة جينيس

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة