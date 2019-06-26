روسيا تعيد خبراءها العسكريين الذين ساعدوا فى صيانة المعدات فى فنزويلا

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أعلنت السفارة الروسية لدى كاراكاس، أن موسكو ستقوم بإعادة الخبراء الروس من فنزويلا، الذين قدموا المساعدة الفنية في صيانة المعدات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت السفارة الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الطائرة "إيل 62" التي أقلت الفنيين الموجودين في فنزويلا خلال الأشهر الماضية ضمن المساعدة التقنية التي تقدمها روسيا بموجب الاتفاقيات في المجال العسكري التقني مع فنزويلا، ستقلع في الـ 26 يونيو من كاراكاس متوجهة إلى موسكو"، مشيرة إلى أن روسيا زودت فنزويلا بمعدات تقنية متطورة تتطلب الصيانة المناسبة.

وأوضحت السفارة الروسية أن الخبراء الروس دربوا الأفراد الفنزويليين الذين يشغلون هذه المعدات .. مشيرة إلى أن عمل الخبراء ضمن أجندة متفق عليها، مؤكدة أنهم سيستمرون في تقديم المساعدة مستقبلا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه سابقا من قبل الطرفين.

وأضافت السفارة أنه "من الجدير التأكيد على أن هذا لا يتعلق بالوجود العسكري الروسي (في فنزويلا)، بل يتعلق فقط بالوفاء بالعقود الخدمية، التي لا تؤدي لزعزعة استقرار الأوضاع".