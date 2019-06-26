روسيا تدرس تعزيز أمن الخبراء الروس فى محطة بوشهر الإيرانية

موسكو(أ ش أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أن روسيا تنظر فى مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس فى محطة بوشهر النووية فى إيران على خلفية التوترات المتزايدة فى المنطقة.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "هذه المسألة قيد الدراسة، ولا شك هى تحت أنظار المسؤولين عن ذلك. لكن مفهوم الأمن نفسه لا ينطوى على الكشف عن الأنشطة التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد".

من جهة أخرى، أشار ريابكوف إلى أن موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة بحق طهران وممارسة الضغط بدون حدود على إيران.