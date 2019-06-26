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روسيا تتهم سياسيا أجنبيا بتشكيل منظمة إجرامية وتهريب المخدرات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:20 م
روسيا تتهم سياسيا أجنبيا بتشكيل منظمة إجرامية وتهريب المخدرات بوتين
أ ش أ

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 وجهت وزارة الداخلية الروسية اتهاما للزعيم السابق للحزب الديمقراطي في مولدوفا فلاديمير بلاخوتنيوك، بتشكيل منظمة إجرامية وتهريب وبيع المخدرات.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- إن التهم ذاتها وجهت إلى المقرب من بلاخوتنيوك، الرياضي المولدوفي المحترف كونستانتين تسوتسو، وإن المتهمين ضالعان في 28 قضية لتهريب وبيع المخدرات على نطاق واسع.
 
وأضافت أن بلاخوتنيوك منخرط في منظمة إجرامية عابر للحدود، نقل الحشيش من شمال إفريقيا إلى دول "كومنولث" (المستقلة عن الاتحاد السوفيتي سابقا).
 
ووفقا للمعلومات فقد قدم أكثر من 60 مشاركا في عمليات تهريب المخدرات إلى العدالة من عام 2012 وحتى عام 2019، بالإضافة إلى ضبط أكثر من طن من الحشيش.
 
وبلاخوتنيوك نائب سابق وأحد أغنى رجال الأعمال في مولدوفا، محكوم عليه بالسجن غيابيا في موسكو في نوفمبر 2017 وموضوع على قائمة المطلوبين الدوليين بتهمة الشروع بجريمة قتل.

بوتين

روسيا

مولدوفا

المخدرات

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