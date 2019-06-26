رحلات تعريفية وورش عمل بين شركات مصرية وأوغندية لتنشيط السياحة

كتبت آمال رسلان

عقدت غرفة شركات السياحة اجتماعا مع وزير السياحة الأوغندي والوفد المرافق له الذي يضم نخبة من كبار مسئولى السياحة وأعضاء البرلمان الأوغندي، وذلك لفتح أسواق سياحية جديدة وخاصة فى السوق الإفريقى.

وتم خلال الإجتماع الاتفاق على تنظيم fam trip زيارات تعريفية لعدد من الشركات المصرية لأوغندا وعمل ورش عمل مع الشركات الأوغندية لتنشيط السياحة البينية بين البلدين.

وأكد الحضور من الجانب المصرى على أهمية السياحة الأفريقية بصفة عامة، والدول الواعدة ومن بينها أوغندا بصفة خاصة، وضرورة العمل لفتح أسواق جديدة لتنشيط السياحة المصرية.

كما حضر وزير السياحة الأوغندي جانبا من الندوة التي نظمتها لجنة التدريب بالغرفة تحت عنوان "التحول الرقمي في السياحة" بدعوة من علي المناسترلي رئيس لجنة التدريب والتى حضرها عدد 109 شركات سياحة مصرية، وعقب الندوة تم عقد اجتماع بحضور وزير السياحة الأوغندي والوفد المرافق له بحضور أعضاء الغرفة وعدد من الشركات السياحية أعضاء لجنة التدريب، وبعض كبار رجال السياحة المصرية.