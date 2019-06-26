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لأول مرة فى تاريخ مصر

رئيس هيئة الاستثمار: طرح خريطة المشروعات بكافة المناطق الصناعية قريبا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:22 م
رئيس هيئة الاستثمار: طرح خريطة المشروعات بكافة المناطق الصناعية قريبا برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى

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أكد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم الإعلان عن إطلاق خريطة للاستثمار فى الأراضى الصناعية، وذلك أول يوليو المقبل، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، تتضمن تفاصيل عن المساحة والمرافق والمياه والصرف الصناعى والطرق ويمكن من خلالها الدفع والحجز على الانترنت.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إنه لأول مرة فى تاريخ مصر سيتم طرح خريطة للاستثمار فى المناطق الصناعية للقضاء على أزمة حصول المستثمر على الأراضى.

وأشار إلى أنه حدث تغيير جذرى فى مؤشرات تحسن معدلات الاقتصاد خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مضيفًا: "المواطن سيشعر بالتحسن الحقيقى بداية 2020، وذلك مع تشغيل المشروعات القومية والمصانع والتوسعات  الجديدة".

 

 

 

 

 

 


محسن عادل

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