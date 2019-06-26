رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوى المواطنين ويأمر بإزالة مخلفات المواشى من الشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

وجة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بإزالة مخلفات المواشى، بعد إستقبال شكاوى من قبل أهالى منطقة شارع أحمد النجم الجديد شرق السكه الحديد، وقام يوسف محمد على رئيس حى شرق، بمتابعة الشكوى وشن حملة نظافة مكبرة بشارع أحمد النجم الجديد بشرق السكة، ونظافة حوارى أمين القاضى ضمن الشوارع المحيطة بالمنطقة.

وتمت إزالة المواشى ومخلفاتها من المنطقة، وذلك بالإستعانة بحملة المعدات، بقيادة فتحى يوسف حسن مدير حملة المعدات، بالإضافة إلى مشرفى وعمال الحى وجارى اتخاذ اللازم، ومن جانبة أكد العميد أيمن الشريف رئيس المدينة أنه سيتم اخطار إدارة البيئة لعمل محاضر فورية، مع وضع الشارع ضمن خطة الرصف الحالية.