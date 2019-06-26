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رئيس شركة مياه الجيزة: تراجع شكاوى انقطاع المياه بعد رفع كفاءة 5 محطات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:47 م
رئيس شركة مياه الجيزة: تراجع شكاوى انقطاع المياه بعد رفع كفاءة 5 محطات المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الجيزة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم رفع كفاءة عدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة وفى مقدمتها محطات إمبابة والجيزة وجزيرة الدهب وأبو النمرس والعياط ، وهو ما أدى إلى زيادة الكميات المنتجة من مياه الشرب بحوالى 250 ألف متر مكعب مياه.

يأتى ذلك من منطلق مسئولية الشركة لرفع المعاناة عن المواطنين وحل مشاكل انقطاع المياه لفترات طويلة.

وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه تم إحلال وتجديد شبكات ومحابس مياه الشرب المتهالكة فى بعض مناطق الجيزة، لافتا إلى ان ذلك ساهم فى تحسين الضغوط وتقليل الفاقد.

وأكد أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الشركة أدت إلى انخفاض معدلات الشكاوى بالمناطق الساخنة بالمقارنة بالعام الماضى خلال نفس الفترة، وهو ما أظهرته وسائل الرصد المتعددة بدءا من بوابات الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الجيزة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والخط السخن للشركة 12 ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد المهندس منصور بدوى، أن التوسع العمرانى الرأسى والأفقى والامتداد العشوائى فى كثير من المناطق كان له أثر كبير فى حدوث عجز مائى فى تلبية احتياجات المواطنين، من مياه الشرب وهو ما دفع وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة للبحث عن حلول عاجلة وأجلة وتسابق الزمن لانهاء المشروعات لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

 

 


وزاره الاسكان

شركه مياه الجيزه

الخط الساخن

شكاوى المياه

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