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رئيس سريلانكا يوافق على تطبيق عقوبة الإعدام بحق 4 أشخاص لأول مرة منذ 43 عاما

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:20 ص
رئيس سريلانكا يوافق على تطبيق عقوبة الإعدام بحق 4 أشخاص لأول مرة منذ 43 عاما الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا
كولومبو(أ ش أ)

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أعلن الرئيس السريلانكى مايثريبالا سيريسينا اليوم الأربعاء، موافقته على إعدام أربعة أشخاص مدانين بقضايا تتعلق بالمخدرات.

وقال سيريسينا - حسبما نقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية - إنه قام بالتوقيع على مذكرات إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة وأيضا على أيام تنفيذها وقام بإرسالها إلى سلطات السجون.

ويتواجد حاليا 1299 سجينا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم من بينهم 48 مدانا بجرائم تتعلق بالمخدرات.

يشار إلى أن أنه فى حال تنفيذ عمليات الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص، فإن ذلك سينهى إلغاء عقوبة الإعدام فى هذا البلد، والتى امتدت إلى 43 سنة، حيث تم إعدام آخر سجين بهذه الدولة عام 1976.

وقد انتقدت جماعات حقوقية وحكومات أجنبية وأيضا منظمات أخرى بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى اقتراح سيريسينا فى وقت سابق بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

 


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الاعدام

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