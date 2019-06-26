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وحملات لإزالة الإشغالات والتعديات..

رئيس جهاز أكتوبر: رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق وعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:00 ص
رئيس جهاز أكتوبر: رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق وعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني-رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات بالمدينة، والمناطق الشاغرة، ومنها منطقة الشماليات، ومنطقة غرب سوميد، والمنطقة السياحية، والحي الخامس بالمدينة، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مُمثله في جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر. 
 
وقال رئيس الجهاز: تم رفع المخلفات بمحاور الطرق والمناطق السكنية، تحت إشراف لجنة من جهاز المدينة، وبالتنسيق مع شئون البيئة، وذلك في إطار الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، لتكون على رأس المدن الجديدة.
 
ومن ناحية أخرى، أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، حيث تم  شن حملة إزالة للتعديات بمنطقة جنوب الأحياء، تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمشرف على القطاع الجنوبي، وإدارة التنمية بجهاز المدينة، ورؤساء الأحياء، وبالتنسيق بين إدارة الأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير.
 
وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة قامت بإزالة عدد ٢جراچ عشوائي بمنطقة 71 فدانا، حيث تم إزالة العشش العشوائية الموجودة داخل الجراچات، وكذا التحفظ على عدد من مركبات "التوك توك"، وإزالة الإشغالات والتعديات للمحلات بمنطقة بديل العشوائيات، وحي شباب الـ٦٣، كما تم إزالة التندات والإشغالات بسنتر الأردنية بمنطقة المستقبل، ورفع الإشغالات بأحد الأفران السياحية بالمنطقة، وكذا إزالة التعديات والإشغالات بأحد الوحدات التي تم تحويلها  إلى كاڤتيريا.
 
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن جهاز المدينة يهيب بأصحاب مركبات "التوك توك"، بعدم التواجد أو السير داخل مدينة 6 أكتوبر، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المركبات التي يتم ضبطها، محذراً المواطنين من التعامل مع الجراجات العشوائية، والتي يتصدى لها الجهاز بكل حزم.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

جهاز مدينه اكتوبر

رفع المخلفات

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