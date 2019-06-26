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رئيس جامعة طنطا: تعيين محمد عبد الفتاح مديراً للعلاقات العامة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:42 م
رئيس جامعة طنطا: تعيين محمد عبد الفتاح مديراً للعلاقات العامة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتكليف محمد عبد الفتاح حسنين كبير أخصائيين شئون تعليم بدرجة مدير عام بالمجموعة التخصصية لوظائف التعليم بالإدارة العامة لرعاية الشباب للقيام بأعباء ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامه بالجامعة

وقد حصل عبد الفتاح، على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1990، ودبلوم عام فى التربية الرياضية عام 1992، وتدرج فى الوظائف الإدارية بالجامعة، حتى وصل إلى كبير أخصائيين شئون تعليم بدرجة مدير عام فى 2014، كما شغل منصب مدير مركز اللياقة البدنية بالجامعة اعتباراً من 2010 وحتى 2018.

 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

العلاقات العامة

تعيين محمد عبد الفتاح

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