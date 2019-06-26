رئيس جامعة طنطا: تعيين محمد عبد الفتاح مديراً للعلاقات العامة

الغربية - محمد طارق

أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتكليف محمد عبد الفتاح حسنين كبير أخصائيين شئون تعليم بدرجة مدير عام بالمجموعة التخصصية لوظائف التعليم بالإدارة العامة لرعاية الشباب للقيام بأعباء ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامه بالجامعة.

وقد حصل عبد الفتاح، على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1990، ودبلوم عام فى التربية الرياضية عام 1992، وتدرج فى الوظائف الإدارية بالجامعة، حتى وصل إلى كبير أخصائيين شئون تعليم بدرجة مدير عام فى 2014، كما شغل منصب مدير مركز اللياقة البدنية بالجامعة اعتباراً من 2010 وحتى 2018.