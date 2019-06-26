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رئيس الوزراء يلتقى وزير التعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانى قبل مغادرته برلين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:17 م
رئيس الوزراء يلتقى وزير التعاون الاقتصادى والإنمائى الألمانى قبل مغادرته برلين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم قبل مغادرته، "جيرد مولر"، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الالمانى.

وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى النتائج الإيجابية التى حققها الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى، سواء على مستوى التعاون الثنائى من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع كبريات الشركات الألمانية، أو الاتفاقيات والشراكات التى أبرمها القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع نظرائهم الألمان. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعنا لتفعيل التعاون فى الفترة القادمة فى مجالات النقل، وتوطين صناعة السيارات، وتطوير السكك الحديدية، وتكثيف التعاون فى مجال التدريب المهنى.

 

من جانبه، أعرب الوزير الألمانى عن تقديرهم للتعاون الجارى مع مصر، مؤكداً أنه سيتابع مع المسئولين المعنيين تنفيذ التعاون فى المجالات المقترحة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير مولر حرص على أن يظهر فى الصورة التى التقطها مع رئيس الوزراء ممسكاً بالعدد الترويجى عن الاستثمار فى مصر والذى تم توزيعه خلال المنتدى، وذلك كنوع من إظهار الإعجاب والتقدير والمساندة للاستثمار فى مصر.


مصر والمانيا

المنتدى العربى الالمانى

المانيا

رئيس الوزراء

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