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رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى شركة بومبارديه للنقل تحديث جرارات السكة الحديد

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:03 م
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى شركة بومبارديه للنقل تحديث جرارات السكة الحديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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- مسئولو الشركة يعلنون استعدادهم لمساعدة مصر فى نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة
 
خلال زيارته لألمانيا على رأس وفد وزارى، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، "بيير ألمر" رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، و"أوسكار فاسكيس" مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة.
 
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على خطة الحكومة لتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول فى شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
 
 
وأشار مدبولى إلى أن استحواذ شركة بومباردييه على شركة هينشل التى وردت لمصر من قبل أفضل الجرارات الموجودة بالخدمة، يعطى بومبارديه ميزة نسبية وفرصة سانحة للدخول فى شراكة لتحديث الجرارات الحالية، وبحث شراء جرارات جديدة فى الوقت ذاته،  مع إيلاء الاهتمام أيضاً بإمكانية التصنيع المحلى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. 
 
 
من جانبه، أعرب رئيس القطاع التجارى لبومبارديه عن تحمسهم للتعاون مع مصر فيما يخص تطوير الجرارات القديمة، مؤكداً أن الجرارات التى سيتم تطويرها ستعمل بذات كفاءة الجرارات الجديدة، وسيكون لها نفس العمر الافتراضي كما لو كانت جديدة. 
 
 
كما أشار إلى استعداد الشركة لمساعدة مصر فى نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة. 
 
 
ورحب رئيس الوزراء باستعداد الشركة لتحديث الجرارات القديمة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر، وطلب من مسئولى الشركة تقديم خطة عمل سريعة حول مقترح يتضمن جدولا زمنيا لتجديد الأسطول القديم، وتوفير عدد آخر من الجرارات الجديدة، بالتوازى مع العمل على توطين الصناعة فى مصر، وبحث مقترحات توفير التمويل المطلوب. 
 
 
ومن المقرر أن يقوم مسئولو وزارة النقل غداً بزيارة شركة بومبارديه للتعرف على التصميمات المتوافرة من الجرارات واختيار أنسبها الملائم لمنظومة السكة الحديد فى مصر، ويستعرضوا  نبذة عن مشروع المونوريل الذى سوف تنفذه الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة و 6 أكتوبر، ومراحل التنفيذ، بما فيها مرحلة التشغيل التجريبي، مؤكداً على ضرورة السرعة فى التنفيذ.
 
 
 
 
 
 

 


مصر والمانيا

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

زيارة رئيس الحكومة لألمانيا

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