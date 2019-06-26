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رئيس الوزراء: نجاح مصر بالسنوات الماضية جعلها ضيف شرف المنتدى العربى بألمانيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:43 م
رئيس الوزراء: نجاح مصر بالسنوات الماضية جعلها ضيف شرف المنتدى العربى بألمانيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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هند-مختار
 

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة ووجود مصر كضيف شرف لدورة المنتدى الأقتصادى العربى الألمانى .

وأعرب مدبولى، فى كلمته بالمنتدى، عن تقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية لعلاقات التعاون مع الجانب الألمانى، وما وصلت إليه العلاقات من تطور لافت على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى هذا العام تعكس تقديرًا وثقة من الجانبين العربى والألمانى لما حققته مصر من نجاح خلال السنوات الماضية‪.

‏‪وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى عام 2016 قد آتت ثمارها، مضيفًا أن معدل النمو فى مصر بلغ 5.6 % فى 2018/2019، وهو ما يجعل مصر لديها واحدة من أقوى وأعلى معدلات النمو فى المنطقة وبين الاقتصادات الناشئة، ونستهدف تحقيق معدل نمو 6% خلال العام القادم.

‪  وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن مصر تنظر إلى ألمانيا باعتبارها واحدة من كبرى شركائها الرئيسيين فى جهود التنمية الاقتصادية المبذولة ليس فقط فى أوروبا ولكن على مستوى العالم.

 


مصر والمانيا

المنتدى الاقتصادى العربى الالمانى

مصطفى مدبولى

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