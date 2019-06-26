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ونمتلك مقومات تنافسية جاذبة..

رئيس الوزراء من برلين: تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات بمصر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:41 م
رئيس الوزراء من برلين: تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات بمصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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هند-مختار
 

- وفد من مسئولى شركات السيارات الألمانية فى مصر قريبا لبحث جوانب التعاون فى هذا المجال
 

خلال وجوده بألمانيا، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء "برنارد ماتيس" رئيس الاتحاد الألمانى لصناعة السيارات.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناء على تكليفات الرئيس السيسى، هى توطين صناعة السيارات فى مصر، مشيرًا إلى أنه كانت هناك جهود فى الأعوام الماضية لكنها لم تحقق الهدف المنشود، ومن ثم تعمل الحكومة حاليًا على صياغة برنامج واضح وفعال يتضمن حزم محفزات مختلفة، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى، من أجل توطين صناعة السيارات فى مصر، سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، أو السيارات الكهربائية.

وأكد مدبولى، على أن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة يأتى فى مقدمتها العمالة الماهرة، وهو ما يجعل من الممكن أيضًا توفير خدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتكلفة تنافسية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الاتفاق الذى تم توقيعه مع مرسيدس أول أمس، والمباحثات الجارية مع شركة بى إم دبليو، بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى من أجل التوسع فى صناعة السيارات فى مصر، لتتحول مصر فى غضون سنوات قليلة إلى مركز لتصدير السيارات للمنطقة.

من جانبه، أشاد المسئول الألمانى بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أنهم فى الاتحاد الألمانى لصناعة السيارات ناقشوا ملفات التعاون مع مصر، ويعدون حاليًا لإيفاد وفد من مسئولى شركات السيارات الألمانية إلى مصر، لبحث كل جوانب التعاون فى هذا المجال.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بعزم الاتحاد إيفاد وفد من الشركات الألمانية، مؤكدًا استعداده للالتقاء بهم خلال زيارتهم للقاهرة، كما وجه بقيام وزارة التجارة والصناعة، وسفارة مصر فى برلين، بالتنسيق مع الجانب الألمانى لضمان ترتيب برنامج جيد للزيارة.

 


مصر وألمانيا

مجلس الوزراء

برلين

زيارة رئيس الوزراء

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