رئيس الوزراء: تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ الإتفافيات مع الجانب الألمانى

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه لابد من متابعة تنفيذ النتائج التى تم الإتفاق عليها خلال الزيارة، مؤكدا: أن هناك مجموعة تنفيذية برئاسته مهمتها متابعة تنفيذ القرارات التى تم إتخاذها فى ألمانيا .

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب وصوله مطار القاهرة للوفد الإعلامى المرافق لزيارته لألمانيا أن التعاون مع الشركات الألمانية أعطى رسالة للعالم أجمع أن مصر ملتزمة ، وكسر أى نوع من الشكوك التى كانت موجودة بعد فترة 25 يناير، وحاليا الاوضاع مستقرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية للجهات الدولية عن مصر، مؤكدا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لديها برنامج واضح وتتطور بشكل كبير.

وقال رئيس الوزراء، أن خطوات رئيس الجمهورية المسبقة للتعاقد مع شركة سيمنس تحدث عنها العالم أجمع وكان لها نتائج إيجابية .