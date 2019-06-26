سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ الإتفافيات مع الجانب الألمانى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:08 م
رئيس الوزراء: تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ الإتفافيات مع الجانب الألمانى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه لابد من متابعة تنفيذ  النتائج التى تم الإتفاق عليها خلال الزيارة، مؤكدا: أن هناك مجموعة تنفيذية برئاسته مهمتها متابعة تنفيذ القرارات التى تم إتخاذها فى ألمانيا .

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب وصوله مطار القاهرة  للوفد الإعلامى المرافق لزيارته لألمانيا أن التعاون مع الشركات الألمانية أعطى رسالة للعالم أجمع أن مصر ملتزمة ، وكسر أى نوع من الشكوك التى كانت موجودة بعد فترة 25 يناير، وحاليا الاوضاع مستقرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية  للجهات الدولية عن مصر، مؤكدا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لديها برنامج واضح وتتطور بشكل كبير.

وقال رئيس الوزراء، أن خطوات رئيس الجمهورية المسبقة للتعاقد مع شركة سيمنس تحدث عنها العالم أجمع وكان لها نتائج إيجابية .


مصر والمانيا

مصطفى مدبولى

سيمنس

المنتدى العربى الالمانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة