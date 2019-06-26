رئيس القابضة للسياحة: تطوير فندقى رأس البر والأقصر بتكلفة 282 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن العام الجارى سيشهد افتتاح وتطوير عددا من الفنادق،كان باكورتها فندق شتايجنبرجر الهرم ،الذى تم افتتاحه بعد تطويره بـ 20 مليون جنيه .

وأضافت ميرفت حطبة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن من بين الفنادق التى سيتم افتتاحها العام الجارى فندق اللسان بدمياط " شتايجنبرجر رأس البر"،حيث سيتم افتتاحه فى شهر يوليو المقبل ضمن احتفالات مصر بثورة 30 يونيو .

وقالت حطبة ، إن الفندق من فئة 5 نجوم، وتكلفت أعمال التطوير 250 مليون جنيه ،و يتكون من 5 أدوار ويضم 153 غرفة وجناح يطل على كورنيش النيل والبحر المتوسط و 4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، كما يضم نادى صحى متكامل ومنطقة شاطئية و2 حمام سباحة ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر الابيض المتوسط بنهر النيل.

وحول الفنادق الأخرى التى سيتم تطويرها ، أو افتتاحها قالت حطبة إنه سيتم افتتاح نهاية العام الجارى فندق الأقصر بعد وضع علامة شتايجنبرجر بدلا من شيراتون حيث تكلفت أعمال تطويره نحو 32 مليون جنيه.

وقالت ،إنه سيتم تطوير المناطق العامة فى نوفوتيل المطار وتطوير60 غرفة بحوالى 20 مليون جنيه، لافتة إلى أن شركة شتايجنبرجر تساهم بشكل كبير فى جذب السياحة الألمانية على وجه التحديد إلى فنادقها بمصر.

ومن الفنادق التى سيتم افتتاحها أيضا ، بحسب رئيس القابضة للسياحة والفنادق، فندق دهب سفير فى الربع الأول من العام المقبل، بتكلفة 150 مليون جنيه ، بجانب استمرار أعمال التطوير فى فندق مينا هاوس، وماريوت، وونتر بالاس الأقصر، وسيسيل .

وأشارت إنه يما يتعلق بتطوير قصر عزيزة فهمى، بالاسكندرية ، قالت إن هناك مشكلات قائمة على الأرض حيث لم يتم تسجيل الأرض حتى الآن .