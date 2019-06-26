رئيسة القومي للمرأة تلتقى روز جوتمولير نائب سكرتير حلف الناتو

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسيدة روز جوتمولير، نائب سكرتير حلف الناتو في بروكسيل بحضور السفير خالد البقلي، سفير مصر ببروكسل ، وذلك خلال زيارتها للعاصمة بروكسل لزيارة مؤسسات الاتحاد الاوروربى ، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة فى مجال تمكين المرأة المصرية.

وناقشت الدكتورة مايا مرسى الجهود التي بذلتها مصر في مجال المرأة والأمن والسلام، مشيرة إلى اعلان مصر عن البدء في اعداد خطة المرأة والأمن والسلام في هذه المرحلة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية.

واكدت رئيسة المجلس علي دعم القيادة السياسية في مصر لهذا الملف والذي يعطي دفعة لتعزيز دور المرأة المصرية وتمثيلها في مواقع صنع القرار ، مشيرة إلى جهود مصر في هذا المجال علي المستوي الافريقي من خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ، وعلي المستوي العربي من خلال منظمة المرأة العربية وعلي مستوي الدول الاسلامية من خلال منظمة التعاون الاسلامي.

كما تحدثت عن الجهود المصرية لحماية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار وتعزيز الدور القيادي لها ، و من بينها وصول أعلي نسبة للمرأة في البرلمان المصري وفي مجلس الوزراء ، ووصول المرأة لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للامن القومي ، وعقد برامج تعزيز قدرات الجهات المعنية بتنفيذ القانون في مصر ، كما بدأت المرأة المصرية بالدخول في قوات حفظ السلام ، لافته إلى دور الشرطة النسائية في مصر التى تعمل بشكل استباقي علي قضايا العنف ضد المرأة ، كما يتم عقد برامج تدريبية ولقاءات مع الواعظات الدينيات ومكرسات الكنيسة لتعزيز مفاهيم التسامح وقبول الاخر.

واشارت الدكتورة مايا مرسى إلى استعداد مصر لانطلاق العمل علي منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي والتي ستعمل علي كافة الموضوعات من بينها سبل مكافحة التطرف والارهاب.

ومن جانبها اشادت السيدة روز جوتمولير بالجهود والخطوات التي اتخذتها مصر فى مجال تمكين المرأة، واكدت علي ترحيب الناتو بتقديم الدعم الفني وفقا للرؤي والاحتياجات المصرية لاعداد خطة المرأة والأمن والسلام ، وتبادل الخبرات والرؤي واتاحة المادة العلمية المتوفرة لدعم مصر في هذه الخطوة الهامة.

