رئيسة القومى للمرأة تلتقى مستشارة الاتحاد الأوروبى ببروكسل

وصلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء، إلى بروكسل لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروربى، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة فى مجال تمكين المرأة المصرية، حيث التقت مارا ماريناكى، مستشارة الاتحاد الأوروبى لموضوعات المرأة، لبحث سبل التعاون بحضور سفير مصر ببروكسل.

وأكدت الدكتورة رئيسة المجلس، على دعم القيادة السياسية غير المسبوق لقضايا المرأة فى هذه المرحلة والتى أعطت للمرأة الكثير من المكتسبات طالما حلمت بها، واستعرضت التقدم الذى أحرزته مصر فى تعزيز تمكين المرأة من خلال الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى اعتمدها رئيس الجمهورية، وأشادت بها الأمم المتحدة.

كما أشارت مرسى إلى مؤشرات تمكين المرأة المصرية، حيث وصلت نسبة السيدات فى البرلمان إلى 15% وحصلت على نسبة 25٪؜ فى التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وصلت نسبة الوزيرات إلى 25 %.

وتطرقت رئيسة المجلس إلى الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث من خلال اللجنة الوطنية الأولى من نوعها للقضاء علي ختان الإناث ، والجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة مشيرة لوجود 18 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، و9 مراكز استضافة لاستقبال السيدات ، كما تحدثت عن جهود تعزيز المواطنة من خلال اصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات ، وجهود التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تعزيز الشمول المالي للمرأة ، وخدمات حضانات الاطفال لتشجيع المرأة علي العمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

فيما أشادت مارا ماريناكى بالجهود التى بذلتها مصر فى مجال تمكين المرأة علي كافة المستويات وأكدت على دور مصر الريادي على المستوى العربر والأفريقي وعلى مستوي الدول الاسلامية ، ورحبت بالتعاون مع مصر في الأولويات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ومشاركة النهج الذي يتبعه الاتحاد الاوروبي لتمكين المرأة.

وفى نهاية اللقاء، وجهت رئيسة المجلس دعوة لمارا ماريناكى لزيارة مصر للتعرف أكثر على كافة البرامج والانشطة التى يتم تنفيذها حاليا وكيفية تطويرها وامتدادها لمجالات أخرى.