سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيسة القومى للمرأة تلتقى مستشارة الاتحاد الأوروبى ببروكسل

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:24 م
رئيسة القومى للمرأة تلتقى مستشارة الاتحاد الأوروبى ببروكسل رئيسة القومى للمرأة تلتقى مستشارة الاتحاد الأوروبى ببروكسل
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء، إلى بروكسل لزيارة مؤسسات الاتحاد الأوروربى، لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة فى مجال تمكين المرأة المصرية، حيث التقت مارا ماريناكى، مستشارة الاتحاد الأوروبى لموضوعات المرأة، لبحث سبل التعاون بحضور سفير مصر ببروكسل.

وأكدت الدكتورة رئيسة المجلس، على دعم القيادة السياسية غير المسبوق لقضايا المرأة فى هذه المرحلة والتى أعطت للمرأة الكثير من المكتسبات طالما حلمت بها، واستعرضت التقدم الذى أحرزته مصر فى تعزيز تمكين المرأة من خلال الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى اعتمدها رئيس الجمهورية، وأشادت بها الأمم المتحدة.

كما أشارت مرسى إلى مؤشرات تمكين المرأة المصرية، حيث وصلت نسبة السيدات فى البرلمان إلى 15% وحصلت على نسبة 25٪؜ فى التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وصلت نسبة الوزيرات إلى 25 %.

وتطرقت رئيسة المجلس إلى الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث من خلال اللجنة الوطنية الأولى من نوعها للقضاء علي ختان الإناث ، والجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة مشيرة لوجود 18 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات، و9 مراكز استضافة لاستقبال السيدات ، كما تحدثت عن جهود تعزيز المواطنة من خلال اصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات ، وجهود التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تعزيز الشمول المالي للمرأة ، وخدمات حضانات الاطفال لتشجيع المرأة علي العمل من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

فيما أشادت مارا ماريناكى بالجهود التى بذلتها مصر فى مجال تمكين المرأة علي كافة المستويات وأكدت على دور مصر الريادي على المستوى العربر والأفريقي وعلى مستوي الدول الاسلامية ، ورحبت بالتعاون مع مصر في الأولويات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ومشاركة النهج الذي يتبعه الاتحاد الاوروبي لتمكين المرأة.

وفى نهاية اللقاء، وجهت رئيسة المجلس دعوة لمارا ماريناكى لزيارة مصر للتعرف أكثر على كافة البرامج والانشطة التى  يتم تنفيذها حاليا وكيفية تطويرها وامتدادها لمجالات أخرى.

 

 

القومى للمراه

مايا مرسى

الاتحاد الاوروبى

بروكسيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة يزين مقره الرئيسى بعلم مصر دعما للمنتخب بأمم إفريقيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:22 م

"قومى المرأة " يسلم 123 شهادة أمان للسيدات خلال حفل بمديرية الزراعة بأسيوط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:19 م

صور.. سيدة بوروندى الأولى فى زيارة للمجلس القومى للمرأة برفقة وفد رفيع المستوى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:57 م

القومى للمرآة وقصور الثقافة يختتمان "شهر بدور" لمواجهة الختان بشبرا "صور"

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:00 م

صور " احميها من الختان" ندوة لقومى المرأة بالشرقية للقضاء على ختان الإناث

الأحد، 23 يونيو 2019 07:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة