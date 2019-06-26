دورية عسكرية إسرائيلية تدهس شاب فلسطينى فى مخيم الأمعرى برام الله

رام الله (أ ش أ)

أصيب شاب فلسطينى بجروح بعد تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية إسرائيلية، وآخرون بالرصاص المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، خلال المواجهات التى اندلعت فى مخيم الأمعرى فى مدينة رام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد من الشبان أصيبوا بالرصاص المطاطى، والاختناق بالغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال بغزارة صوبهم، وجرى معالجة معظمهم ميدانيا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان عقب دهم منازل ذويهم فى المخيم، كما فجرت تلك القوات أبواب أحد المحال التجارية ودمرت ماكينات نجارة تعود للمواطن خليل الطوخى.