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"دعاها جه بفايدة".. مشجعة تصلى فى المدرجات قبل انطلاق مباراة مصر والكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:43 م
"دعاها جه بفايدة".. مشجعة تصلى فى المدرجات قبل انطلاق مباراة مصر والكونغو الفتاة تصلى بالمدرجات
وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز

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لم يمنعها ضجيج المدرجات، وأصوات المشجعين المنتظرة لصافرة انطلاق المباراة الثانية للمنتخب المصرى الذى تجمعه مع نظيره الكونغولى اليوم الأربعاء، وإثباتا لقاعدة مهمة يتناساها البعض بأن المدرجات ليست فقط للتشجيع واستخدام الألفاظ النابية أحيانا فى مهاجمة الفرق الأخرى ولكنها قد تكون مكانا لأداء الفضيلة ورفع أكفف الدعاء لله عز وجل بأن ينصر منتخبنا الوطنى.

فرغم خفوت صوتها غير المسموع للمحيطين بها، أعطت الفتاة المصرية التى أصرت على أداء الصلاة وهى جالسة بمدرجات استاد القاهرة، درسا فى الالتزام والتمسك بالفرائض مهما كانت الظروف والأحوال، إذ تبرز مثل هذه المشاهد القيمة صورة منتخب الساجدين "مصر" وتؤكد جدارة هذا الاسم بأنه ليس فقط المنتخب المصرى وإنما الجمهور أيضا.

 

الفتاة تصلى بالمدرجات (1)
 
الفتاة تصلى بالمدرجات (2)
 
الفتاة تصلى بالمدرجات (3)
 
الفتاة تصلى بالمدرجات (4)
 
الفتاة تصلى بالمدرجات (5)
 

الاستاد

مشجعة تصلى

اداء الصلاة

مصر والكونغو

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