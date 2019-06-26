دخول طالبات الثانوية العامة فى لجان أكتوبر لأداء امتحانى الجغرافيا والكيمياء

كتبت آية دعبس

بدأت منذ قليل، طالبات الثانوية العامة بلجان مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة، الرسمية للغات، بمدينة 6 أكتوبر، الدخول إلى اللجان لأداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

وطالب مسئولو اللجنة الطالبات، بترك أغراضهن على بوابات المدرسة، بالتزامن مع إجراء عمليات تفتيش بالعصا الكهربائية.