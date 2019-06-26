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دبلوماسية بريطانية: الحرس الثورى الإيرانى هو المسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:39 م
دبلوماسية بريطانية: الحرس الثورى الإيرانى هو المسؤول عن الهجوم على ناقلات النفط ناقلة نفط
أ ش أ

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 أكدت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، السفيرة كارين بيرس، أن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، كما أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلات النفط الأربع في الفجيرة، مطالبة بضمان الحرية البحرية وعدم تهديدها لأن التوترات وعدم الاستقرار لا تخدم أحدا.
 
وطالبت بيرس - في كلمتها أمام مجلس الأمن لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي من نيويورك - إيران بالالتزام بالاتفاق النووي، مشددة على أن طهران تواصل إطلاق الصواريخ البالستية وهذا يخالف قرار مجلس الأمن 2231.
 
وأوضحت أن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وهذا يعد مخالفا للقرارت الأممية، كما أن أنشطتها تزعزع استقرار المنطقة ،
ورأت أن المطارات السعودية تم استهدافها من قبل الحوثيين، مطالبة بوقف هذه الأنشطة لأن هذا يمثل خطرا كبيرا للأمن والسلم في المنطقة.
 
واعتبرت أن سياسة بريطانيا تجاه إيران تقوم على منع انتشار الأسلحة النووية ومنعها من امتلاك أسلحة نووية قد تهدد بها الشرق الأوسط والعالم، كما شاركت لندن في مفاوضات ونحن ملتزمون بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي جزء أساسي من سياق منع الانتشار النووي عالميا وهو مهم للسلم والأمن الدوليين .
 
وأعربت عن أسفها جراء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعدم التزامها بمنع الانتشار النووي حول العالم، داعية إلى الرجوع للقرار 2231 ومواصلة العمل بشكل دؤوب من أجل ضمان تجارة شرعية ومشروعة مع إيران.

ناقلة نفط

بريطانيا

كارين بيرس

الحرس الثوري

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