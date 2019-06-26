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خلال ساعات.. محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية "الحزام الأخضر"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:00 ص
خلال ساعات.. محاكمة إبراهيم سليمان فى قضية "الحزام الأخضر" محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان
كتب أحمد حسنى

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 تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا "بالحزام الأخضر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى،  وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل.

يواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز"، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.

 

 

 

 

 


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محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان

محاكمة وزير الإسكان الأسبق

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