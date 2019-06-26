خسائر فادحة فى صفوف الحوثيين خلال مواجهات مع الجيش اليمنى بالحديدة

وكالات الأنباء

تجددت المواجهات، مساء أمس الثلاثاء، بين الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فى محافظة الحديدة (غرب اليمن)، التى تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضى.

وأفاد مصدر عسكرى يمنى، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلى "أنصار الله" شنوا هجوما على مواقع للجيش فى محيط معسكر الدفاع الساحلى شرق سوق الحلقة وباتجاه شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، وأضاف أن مواجهات تدور بين الطرفين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

فى سياق آخر، ذكر المركز الإعلامى لقوات العمالقة، أن ألويتها واللواء 20 تصدوا لهجوم واسع وعنيف شنه الحوثيون من محاور عدة على منطقة الجبلية فى مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وأضاف أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى منهم فى المواجهات.