ختام فعاليات الجلسة رقم 81 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية

كتب – أحمد يعقوب

اختتم مساء الأربعاء فعاليات الجلسة رقم 81 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization ( WCO )بمقر منظمة الجمارك العامية بمدينة بروكسل البلجيكية بحضور وفد الجمارك المصرية برئاسة الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسيد كيونيو ميكوريا أمين منظمة الجمارك العالمية وممثلى 30 دوله .

وكانت أعمال الجلسات قد بدأت صباح يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2019 بكلمة ترحيب من السيد كيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعرض تقريرا حول ماتم تنفيذه من خلال الخطة الإستراتيجية للمنظمة خلال الفترة السابقة وتقريرا آخر عن تحليل البيانات والحوكمة .

وتضمنت الإجتماعات العديد من الموضوعات الهامة والوثيقة الصلة بالعمل الجمركى ومن أهمها تقرير مجموعة عمل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة وما تم الانتهاء منه خلال اجتماع مجموعة العمل المسؤولة عن مناقشة اتفاق تيسير التجارة.

وناقشت لجنة السياسات عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال ، من أهمها تحديث آليات منظمه الجمارك العالمية ومراجعة استراتيجية النظام المنسق لتتوافق مع متطلبات المستقبل ومشروع المراجعة الشاملة لاتفاقية كيوتو المعدلة والنظر فى اعتماد حزمة التجارة الالكترونية التى اقترحها فريق العمل المختص

كما ناقشت اللجنة موضوع تسهيل التجارة وتقيم الاداء وتأثير تقيم الأداء من قبل البنك الدولى على الدول الأعضاء والإدارة المنسقة للحدود وتطبيق النافذه الواحده والتعاون الرقمى من خلال نموذج البيانات ويشمل الجمارك وكافه الجهات وتبادل البيانات والتعاون المؤسسى بين اللجان الوطنية لتيسير التجاره مثل الضرائب والشرطه وحرس الحدود، ... الخ ، وتم التطرق خلال الاجتماع لبرامج التأمين ومنها نظام التقييم العالمى للسفر GTAS والسفن السياحيه للركاب والتجاره غير المشروعة والرقابه المعتمدة على الاستخبارات .

كما تم مناقشة مشروع الخطة الإستراتيجية الجديدة للمنظمة للفترة من 2019 حتى 2022م وذلك تمهيدا لرفعها الى مجلس المنظمة لإعتمادها .

فى جانب آخر عقد مساء اليوم الإجتماع الإقليمى ال 50 للسادة مدراء عامى الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط .

وخلال الإجتماع تم مناقشة تقرير الجلسة رقم 81 للجنه السياسات العامه وتقرير موجز لعضوية الاقليم فى لجان منظمة الجمارك العالمية ودراسة نتائج إجتماع فريق إستخدام لغات إضافيه بالمنظمه وتقرير المكتب الاقليمى لبناء القدرات حول الخطه الاقليميه 2019-2020 وماتم بشان توصيات الإجتماع الاقليمى ال 49 بخصوص التتبع الالكترونى وتبادل شهادات المنشأ الإلكترونية والموقف بخصوص إنتخابات منظمة الجمارك العالمية لمنصب مدير بناءالمقدرة بمنظمه الجمارك العالميه ومنصب مدير إدارة الإمتثال والتسهيل ومنصب رئيس منظمة الجمارك العالمية ومنصب رئيس ونائب رئيس اللجنه المالية ومنصب رئيس ونائب رئيس لجنه التدقيق .

وعلى هامش الجلسات تم عقد لقاء بين وفدى الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك مع وفد الجمارك الامريكية ووفد الجمارك الهندية ورئيس الجمارك المغربية حيث تم بحث تعزيز وتقوية العلاقات بين الجمارك المصرية ونظرائها فى تلك الدول .

كما اجتمع مع نائب مدير إدارة بناء القدرات بمنظمة الجمارك العالمية والخبير المسئول عن النافذة الواحدة بالمنظمة بحضور الدكتورة نرمين أبوالعطا مستشار وزير التجارة .