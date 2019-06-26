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خبير أمني: سقوط الشركات الإخوانية الممولة للإخوان يقضي على الحوادث الإرهابية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:00 ص
خبير أمني: سقوط الشركات الإخوانية الممولة للإخوان يقضي على الحوادث الإرهابية زياد العليمي
كتب محمود عبد الراضي

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 أكد اللواءد.علاء الدين عبد المجبيد الخبير الأمني، على أهمية الضربة الأمنية للمتورطين في قضية "تنظيم الأمل الإرهابي".

وأوضح الخبير الأمني، في حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الرصد والتتبع للشركات الإخوانية التي تمول العناصر المتطرفة، وضبط القائمين عليها، يساهم في تقليص العمليات الإرهابية، حيث أن هذه الشركات تمول أعمال العنف والتخريب.

وأوضح الخبير الأمنى، أن أهمية هذه الضربات الاستباقية تكمن في وقاية البلاد من أعمال تخريبية كانت تستهدفها في ذكرى 30 يونيو المقبلة.

وألقى الأمن الوطني القبض على 8 كوادر إرهابية خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.

والمقبوض عليهم هم: "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري".


الاخوان

30 يونيو

زياد العليمي

خلية اخوانية

اعمال تخريببية

حسام مؤنس

عمر محمد شريف أحمد الشنيطي

هشام فؤاد

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