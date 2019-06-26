حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالقطامية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالقطامية، 4أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "عمرو .م"، و "حماده .ع"، و، "أيمن .م"، عاطلين، واعترفا المتهمين بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية، كما اعترفا المتهمين بسرقتهم ل3دراجات بخارية، وبيعهم بـ15 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة، بورود عدة بلاغات لقسم شرطة القطامية، تفيد بسرقة درجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية أحد المتهمين، وأرشد عن باقى المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية، وأرشدوا عن أماكن بيعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.