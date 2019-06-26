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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:05 م
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم أجهزة مسروقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة  محل أجهزة الكترونية بمنطقة المقطم، كما طالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهمين.

 وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من شخص يفيد بقيام مجهولين بسرقة محل، وأن المتهمين حطموا "قفل"، المحل فجرا، وقاموا بسرقة عدد من أجهزة الكمبيوتر والبلاى ستيشن.

 وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابة مكون من 3 أشخاص، وتم ضبطهم وبحوزتهم الأجهزة الإلكترونية المسروقة، وسلاح نارى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


جريمة سرقة

سرقة محل بالمقطم

اجهزة الكترونية

مباحث المقطم

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