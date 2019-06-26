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حبس متهمين لتسهيل الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أعمال التعليم 15 يوما

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:37 م
حبس متهمين لتسهيل الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أعمال التعليم 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بحبس كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومدير إدارة المشتريات السابق، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتسهيل استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1,5 مليون جنيه من قيمة الأعمال التى تنفذها ببعض المدارس التابعة للوزارة، واسترداد المبلغ المستولى عليه.

 

وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمين التى ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليهم اشتركوا فى تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة مليون ونصف جنيه، من خلال التلاعب فى مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها للشركة، مما مكنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات.


حبس متهمين 15 يومًا

الاستيلاء على مليون ونصف

نيابة الاموال العامة تحقق

الاستيلاء على المال

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