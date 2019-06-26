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حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام التواصل الاجتماعى 15يوما

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:15 م
حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام التواصل الاجتماعى 15يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس "تقوي.ع"، 15يوما، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، لنشر أخبار كاذبة.

تواجه المتهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

 

 


حبس متهمة 15 يوما

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

انضمام لجماعة إرهابية

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