حبس فتاة ليل وثلاثة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل موظف بطوخ

القليوبيه - نيفين طه

قرر أحمد الميهى، رئيس نيابة طوخ بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس فتاه ليل وثلاثة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل موظف بالمعاش ووجهت لهم النيابة العامة تهمتى القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

وكان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا بشأن العثور على جثة إبراهيم ع ب بالمعاش ومقيم مساكن حى الزهور دائرة المركز داخل شقته موثق القدمين وسرقة متعلقاته الشخصية وبعض محتويات الشقة.

شكل اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحى راضي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الحادث كل من رانيا ش م 23 سنة بدون عمل من محافظة الغربية والسابق اتهامها في 3 قضايا "مخدرات واداب عامة وسرقة متنوعة "، ورحاب رم 44 سنة بدون عمل من القاهرة السابق اتهامها فى 3 قضايا "خطف شخص و اداب عامة"، واحمد ع ف "26 سنة عاطل من القاهرة " زوج الثانية " ومحمود ج ع 38 سنة عاطل من القليوبية السابق اتهامه فى عدد 17 قضية "مخدرات وسلاح و تبديد وسرقة مسكن و سرقة متنوعة مسجل شقى خطر".

تمكن المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ عقب تقنين الإجراءات من ضبط جميع المتهمين .

وبمواجهتهم بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقروا بصحتها حيث قررت الأولى بمعرض اعترافاتها انها ترتبط بالمجنى عليه بعلاقة غير شرعية وتتردد على مسكنه لممارسة الرذيلة معه ونظرا لعلمها بظروفه المعيشية وإقامته بالشقة بمفرده فأختمر فى ذهنها فكرة التخلص منه والاستيلاء على متعلقاته، وفى سبيل ذلك اتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامى وفى يوم الحادث الثلاثاء الماضي توجهت لمسكن المجنى عليه وبرفقتها الثانية وعقب قيامها باصطحابه لغرفة النوم للممارسة الرذيلة معه قامت الثانية بالاتصال بالمتهمين الثالث والرابع حيث حضرا للشقة محل الواقعة، ولدى شعور المجنى عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح إلا أن الثالث والرابع قاما بالإجهاز عليه وشل حركته ووضع قطعة قماش على فمه وما أن تأكدوا من مفارقته الحياة حتى قاموا بالاستيلاء على بعض محتويات الشقة .

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافاتها أقروا بها وارشدوا عن المسروقات المستولى عليها من مسكن المجنى عليه، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات.