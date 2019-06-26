حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز الحوامدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أعترف المتهمان أنهما اعتادا الاتجار بمخدر الهيروين، كماا ارشدا عن هوية مصدر حصولهما على المواد المخدرة، من أحد العاطلين، جارى إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث الحوامدية، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائهما.