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حبس سائق لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:06 م
حبس سائق لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الجمالية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية، وإكسسوارات وعملات قديمة سرقها من شقة متوفى بمنطقة الجمالية، كما طالبت رجال المباحث سرعة التحريات حول المتهم .

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الجمالية، معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص، بعرض مشغولات ذهبية على أحد محال الذهب بدائرة القسم، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه سائق بإحدى النقابات، 52 سنة، وضبط بحوزته حقيبة بداخلها (2 سلسلة - 2 خاتم - قرط ذهبى - 4 دلاية - دبوس بدله - آنسيال - مشبك لرابطة عنق - 2 زرار - قرط آلماظ - 11 ساعة جيب -  7 نظارات -  مسبحة - 3 عقد "أحجار كريمة" - 12 دولار - 82 عملة معدنية مصرية قديمة -  27 عملات أجنبية ورقية قديمة .

 

وأضافت النيابة أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بالمضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن "شقيق"، موظف سابق بذات جهة عمله، وحالياً بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المغافلة"، حيث قام الأخير بالاستعانة به لجرد محتويات مسكن شقيقه المتوفى بدائرة قسم شرطة الوايلى.

 

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر أنه لم يكن قد أكتشف الواقعة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


جريمة سرقة

سرقة مشغولات بالجمالية

سائق يسرق شقة

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نيابة الجمالية

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