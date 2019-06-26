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حبس أمين عهدة بمجمع استهلاكى لبيعه سلعا منتهية الصلاحية فى مصر القديمة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:18 م
حبس أمين عهدة بمجمع استهلاكى لبيعه سلعا منتهية الصلاحية فى مصر القديمة سلع فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة، حبس أمين عهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع وبيع سلع منهية الصلاحية بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط أمين عهدة فى إحدى المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لحيازته وتجميعه 3228 عبوة من السلع الغذائية (عصائر- شاى- عسل أبيض- عسل أسود)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات فى شهرى أغسطس 2018، مايو 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


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امين عهدة

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