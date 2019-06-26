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حبس أمين شرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:55 م
حبس أمين شرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج كلابش-ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس  أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة بالاتجار فى المواد المخدرة. 

البداية بورورد معلومات لمباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام المتهم "ناصر.ل" بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذ من مسكنه وكرا لبيع مخدر الحشيش إلى عملائه من المدمنين، تم عمل تحريات مكثفة توصلت إلى صحة الواقعة.

انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم، فتمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على 4 لفافات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى ألف جنيه وهاتف محمول فتم اقتيادة إلى قسم الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية، وحرر له محضر برقم 30835 جنح المرج، وتولت النيابة التحقيق.


المرج

نيابة المرج

امين شرطة يتاجر فى المخدرات

جرائم امناء الشرطة

تجارة المخدرات

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