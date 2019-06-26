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حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/6/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 26/6/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء  ، ففى مصر توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 32 درجة.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بنحو 4-6 درجات. 

 ويبقى الطقس حاراً في مختلف المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

 وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. 

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). 

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

 

ليلاً

يستمر الطقس أكثر حرارة من المعتاد، يتحول الى معتدل مع ساعات الليل المتأخرة، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السُرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة ، بحيث يبقى الطقس حاراً الى شديد الحرارة في جميع المناطق بحيث تتجاوز درجة الحرارة منتصف الثلاثينيات في الجبال المتوسطة نهاراً ، وتكون الأجواء حارة رطبة في السواحل والسهل الساحلي ، مع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء دافئة وحارة نسبياً في معظم المناطق ، وتكون الرياح تكون شمالية عربية.


 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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