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جنايات القاهرة تخلى سبيل مهندس بتدابير احترازية فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:05 م
جنايات القاهرة تخلى سبيل مهندس بتدابير احترازية فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم والدكتور على عمارة، إخلاء سبيل مهندس معمارى بهيئة المعونة الأمريكية فى اتهماه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بتدابير احترازية.

 

وطلب دفاع المتهم أثناء انعقاد الجلسة بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة لانتفاء صلة بالقضية المتهم فيها.

 

وجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف احكام الدستور والقانون والتى تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من أعمالها والاعتداء على الحريات العامة والخاصة التى كفلها القانون إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

 


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جنايات القاهرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

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