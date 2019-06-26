جنازة عسكرية للشهيد مصطفى محمد عثمان بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم بأسيوط

أعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، عن جنازة عسكرية للشهيد النقيب "مصطفى محمد عثمان"، والذى أستشهد أثناء تصديه لعملية انتحارية كانت تستهدف السوق القديم بالعريش بالقرب من مسجد الرفاعى، وذلك بعد صلاة العصر اليوم من مسجد عمر مكرم بوسط مدينة أسيوط.

وسيتقدم الجنازة العسكرية، اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وممثلين لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطنى بأسيوط، والعميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلين لرجال الدين الإسلامى والمسيحى.

يذكر أن الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان، قد استشهد أثناء تصديه لانتحاريين هاجموا منطقة السوق القديم بالقرب من مسجد الرفاعى، لتنفيذ عملية انتحارية لكنه هاجمهم قبل الدخول وصفى الانتحارى، وانسحبت السيارة التى كانت ستهاجم المنطقة.