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جماهير سوهاج: أملنا فى منتخبا كبير وسنحقق النصر الليلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:46 م
جماهير سوهاج: أملنا فى منتخبا كبير وسنحقق النصر الليلة الجماهير يشاهدون المباراه
سوهاج محمود مقبول

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أملنا كبير فى قدرات منتخبنا النهارده .. بهذه الكلمات أكدت الجماهير بمحافظة سوهاج على ثقتها فى الفوز وتحقيق مكسب كبير فى ثانى مباريات المنتخب بالبطولة الأفريقية الليلة أمام منتخب الكونغو.
 
وأشارت جماهير سوهاج أننا اليوم سوف نستكمل عملية الإلتفاف والمساندة للمنتخب حتى يحصل على البطولة ويتوج بطلا للقارة الأفريقية، جاء ذلك على هامش توافد عدد كبير من المشجعين على المقاهى والكفيهات الكبيرة للمشاهدة وتشجيع المنتخب المصرى الليلة.
 
يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج أقامت 5 شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات البطولة بالمجان للجمهور بالمحافظة وحددت المديرية أماكن تلك الشاشات العملاقة لتكون داخل أستاد سوهاج الرياضى وداخل نادى سوهاج الرياضى وداخل مركز شباب الرى وداخل مركز شباب حى راشد وداخل مركز شباب الزهور وسط النيل وذلك على القناة الناقلة للمباريات تايم سبورت.
 
وتم تجهيز القاعات داخل 70 مركز شباب على مستوى المحافظة لإستقبال الجماهير للمتابعو والمشاهدة لكافة المباريات مع التنبيه على المستأجرين للكافتريات بمراكز الشباب والأندية بتشغيل شاشات العرض طوال مدة البطولة.
 
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سوهاج

وزارة الشباب والرياضة

البطولة الافريقية

منتخب مصر

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