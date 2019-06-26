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جماهير الجزائر تحتفل بفريقها فى وسط البلد وتشكر مصر على حسن الضيافة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:46 م
جماهير الجزائر تحتفل بفريقها فى وسط البلد وتشكر مصر على حسن الضيافة جماهير الجزائر
كتب : هاشم الفخرانى

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بحضور أعضاء من سفارة الجزائر بالقاهرة، احتفل عدد من الجماهير الجزائرية بفريقهم مرددين أغانى وأناشيد خلال تواجدهم بمنطقة وسط البلد، وميدان طلعت حرب، حاملين أعلام الجزائر، وسط تفاعل عدد من المواطنين والمارة.

وأثنى مشجعى المنتخب الجزائرى على مستوى تنظيم البطولة بخلاف حالة الأمن المستقرة التى لمسوها منذ وصولهم إلى مصر مع انطلاق البطولة، فضلاً عن حفاوة استقبال المصريين وكرم الضيافة من الجميع.

ويخوض المنتخب الجزائرى مباراة هامة غداً الخميس، مع السنغال على ملعب الدفاع الجوى؛ وكان منتخب الجزائر قد اقتنص أول 3 نقاط ببطولة الأمم الأفريقية بالفوز على منتخب كينيا بثنائية نظيفة.

 

 

 


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الجماهير الجزائرية

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