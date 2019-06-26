جلوبال تيليكوم ووزارة المالية يتوصلان لتسوية قانونية بشأن الضرائب

كتب هانى الحوتى

قال مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، أنه نجح بالتعاون مع وزارة المالية فى إتمام تسوية النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب مع شركة جلوبال تيليكوم القابضة-المدرجة بالبورصة المصرية.

وأضاف المكتب فى بيان له تعقيبا على توقيع التسوية، "تمت التسوية فى بيئة قانونية احترافية مع تطبيق مبدأ الشفافية من جميع الأطراف، حيث تم دراسة كافة تفاصيل التسوية بشكل يضمن حقوق الحكومة المصرية ممثله فى وزارة المالية وفى نفس الوقت يؤكد احترام الحكومة للمستثمرين والتزامها بخلق مناخ ايجابى يساعدهم على التوسع فى استثماراتهم بحرية فى إطار قانونى سليم".

وأثنى مكتب سرى الدين على الجهود الايجابية، لفريق وزارة المالية فى التعامل الجاد مع المستثمرين وكفاءتهم المتميزه فى ممارسة واجباتهم الوظيفية والفنية.