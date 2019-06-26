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جبروت لص.. قتل مسنة بـ"يد الهون" وأشعل النار بها لسرقة مجوهراتها بالسويس

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:15 م
جبروت لص.. قتل مسنة بـ"يد الهون" وأشعل النار بها لسرقة مجوهراتها بالسويس المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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تجرد شاب من جميع المشاعر الإنسانية وهاجم مسنة تقطن بشقة بمفردها وقتلها بـ"يد الهون" وسرق أموالها ومجوهراتها وأشعل النار فى جثتها وفر هاربا.

 

وتلقى قسم شرطة فيصل بالسويس بلاغًا بنشوب حريق بشقة بالطابق الأرضى بعقار وإخماده والعثور على جثة مالكة الشقة "ربة منزل تبلغ من العمر 73 سنة"، مقيمة بمفردها، ووجود آثار دماء متناثرة بحوائط الطرقة، وسلامة جميع منافذها، وسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالسويس توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، حيث تبين أن الجانى عاطل له معلومات جنائية مسجلة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته "5 آلاف جنيه".

 

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، مؤكدًا أنه يوم الحادث شاهد المجنى عليها أثناء وقوفها بشرفة شقتها بمفردها وعقب دخولها تركت النافذة مفتوحه فتسلل منها لداخل الشقة وتعدى عليها بأداه صلبة "يد هون" على رأسها فسقطت أرضًا وأشعل النيران بها واستولى على " 500 دولار " وبعض المشغولات الذهبية وعقب ذلك استعان بـ "ربة منزل" فى تصريف المشغولات الذهبية، فتم استهدافها وضبطها، وأيدت ذلك.

 

وقالت المتهمة أنها باعت المشغولات الذهبية بمبلغ 16850جنيها لمحل مصوغات ذهبية وحصولها على 3 آلاف جنيه مقابل ذلك.

 

 
المتهم
المتهم

المتهمة
المتهمة
 
 
 

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