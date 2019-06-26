جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقى

وفاز الدكتور جاسر محمد خيري ( قسم الكيمياء بكلية العلوم) بجائزة الدكتورأحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية لعام 2018، 2019 عن البحث المقدم، عصا ومجسات أطباق المعايرة الدقيقة لتقدير أيونات النحاس في مياه الشرب باستخدام قراءة الصور الرقمية الانعكاسية والوميض ورؤية العين)

كما فازت الدكتورة نهى محمد العاصي بقسم التربية المقارنة بكلية التربية بالجائزة للدراسات الإنسانية والأدبية عن البحث المقدم بعنوان (تصورمقترح لتطوير منظومة تدريب الإداريين بجامعة قناة السويس في ضوء خبرات بعض الجامعات المتقدمة)

وقال الدكتورعاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجائزة لأفضل بحث تطبيقي في مجالي الدراسات العلمية والدراسات الإنسانية الأدبية ينظمها سنويا قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.