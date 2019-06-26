جامعة طنطا تعلن أسماء الفائزين بأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه ..تعرف عليهم

وأوضح "الشيخ" أن هذه الجائزة تعد الأولي من نوعها التي يتم اقرارها لأول مرة في تاريخ جامعة طنطا تتويجاً للجهود المضنية التي يبذلها قطاع الدراسات العليا بالجامعة، وتطبيقاً لاستراتيجية الجامعة في النهوض بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة.



وقد حصلت على جائزة أفضل رسائل دكتوراه في مجال العلوم الطبية منى فاروق عرفة المدرس بقسم التكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة ، وأمل عبد المنعم سلطان المدرس بذات القسم ، وفي مجال العلوم الانسانية حصلت عليها الدكتورة شيماء محمد يوسف المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والدكتور بشير عصام الشوربجي مدرس الأدب والنقد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب ، أما في مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية فقد حصلت عليها الدكتورة منى نبيل الفقي المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم والدكتورة فاطمة الزهراء فخري المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم.



كما حصل على جائزة أفضل رسالة ماجستير أحمد صلاح عبد الحميد الصيدلي بقسم التكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة وأسماء علي كامل المعيد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية ، وفي مجال العلوم الانسانية ذهبت الجائزة الأولى إلى آية فتحي سرحان المدرس المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب ، كما جاءت الجائزة الثانية مناصفة بين سارة أسامة صالح العضو الفني بإدارة التعليم الابتدائي بكلية التربية ووفاء سليمان الجوهري المدرس المساعد بقسم التربية المقارنة بكلية التربية ، وحصل على الجائزة في مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية محمود عبد الحميد سليمان المدرس المساعد بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية بكلية الهندسة،وأحمد رياض غازي المدرس المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم.

